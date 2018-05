Thiem supera 'maratona' para chegar à final do Torneio de Lyon

25/05/2018 | 18:38



O tenista austríaco Dominic Thiem precisou superar uma "maratona" nesta sexta-feira para chegar à final do Torneio de Lyon, na França. Em sua preparação para Roland Garros, o número oito do mundo venceu duas partidas no mesmo dia para brigar pelo título no saibro da cidade francesa.

Thiem ficou quase três horas em quadra nesta sexta para obter a vaga na decisão. Primeiro, ele finalizou o duelo contra o espanhol Guillermo Garcia-López, interrompido na quinta por falta de iluminação natural. Em 50 minutos, o favorito fechou o jogo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/0) e 6/4.

Depois do duelo apertado, Thiem voltou à quadra por mais duras horas para superar o sérvio Dusan Lajovic por 6/4, 5/7 e 6/4. Cabeça de chave número 1 em Lyon, o austríaco mostrou irregularidade no saque, com dez aces e cinco duplas faltas e sofreu uma quebra de saque no segundo set. No primeiro e no terceiro, não teve nem o serviço ameaçado.

Na decisão, ele vai encarar o anfitrião Gilles Simon, que chegará mais descansado na briga pelo título. Isso porque o tenista da casa só precisou jogar uma partida nesta sexta. Atualmente na 75ª posição do ranking, o ex-Top 10 despachou o britânico Cameron Norrie por 6/1 e 7/6 (8/6).

No retrospecto direto, Thiem já leva vantagem contra Simon. São seis vitórias e apenas duas derrotas. O austríaco, um dos mais cotados para Roland Garros, venceu as últimas cinco partidas.

NA SUÍÇA - Em outro torneio preparatório para o Grand Slam que terá início no domingo, os finalistas também foram conhecidos nesta sexta-feira, em Genebra. Serão o alemão Peter Gojowczyk e o húngaro Marton Fucsovics.

Gojowczyk, 49º do mundo, surpreendeu nesta sexta ao eliminar o italiano Fabio Fognini (19º) por duplo 6/4. O tenista da Itália era o segundo cabeça de chave e um dos principais favoritos ao título após a queda precoce do local Stan Wawrinka, atual bicampeão do torneio disputado sobre o saibro.

Na sequência, Fucsovics despachou o norte-americano Steve Johnson por 2/6, 6/4 e 6/1. O tenista da Hungria vai disputar sua primeira final de nível ATP. Já Gojowczyk tem um título, obtido no ano passado, e uma final nesta temporada, em Delray Beach, nos Estados Unidos.