25/05/2018 | 17:44



Levantamento feito pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos de São Paulo (Sindusfarma) com 11 distribuidoras de medicamentos mostra que 8 não conseguem fazer entregas para fora do município de São Paulo. No mesmo grupo, três não conseguem nem mesmo fazer entregas dentro da capital paulista. Pelos cálculos do setor, em uma semana, o setor deixou de faturar R$ 1 bi. "Isso significa que cerca de R$ 200 milhões de ICMS deixaram de ser recolhidos", afirma presidente do Sindusfarma, Nelson Mussolini.