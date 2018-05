Barão Vermelho revigorado

Vinícius Castelli



26/05/2018 | 07:00



Um dos maiores nomes do cenário rock do Brasil, a banda Barão Vermelho segue na estrada e se reinventando. Após ter de se reformular com a saída do cantor Cazuza, na metade dos anos 1980, e recentemente de novo, com o desligamento de Frejat, que havia assumido a voz, o grupo coloca em sua formação o cantor Rodrigo Suricato.

Formado também por Maurício Barros (teclado), Guto Goffi (bateria) e Fernando Magalhães (guitarra), o grupo apresenta o disco Barão Pra Sempre. A obra, que teve lançamento digital apenas, é ilustrada com regravações de nove clássicos da banda. Entre eles estão Pense e Dance, Pro Dia Nascer Feliz, Meus Bons Amigos, Puro Êxtase, por exemplo.

“Decidimos gravar alguns sucessos da banda com a formação atual, para que o público pudesse se familiarizar com a voz do Suricato. E também serve como aperitivo para o disco de músicas inéditas que vamos lançar este ano”, explica Barros ao Diário. A banda também terá um documentário na plataforma de streaming Netflix em breve.

Depois de alguns recessos e incertezas, a banda comemora o bom momento e diz estar fazendo shows de boa conectividade com a plateia. Ainda assim, toda mudança é incerta. O artista se lembra da saída de Cazuza e diz que foi “um banho de água fria em um momento em que estávamos no topo das paradas e recebendo aplausos da crítica. Mas, apesar de tudo, nos unimos e seguimos em frente. Foi importante para mostrar a força do grupo”, diz.

O tecladista conta ainda que, assim como nos anos 1980, a saída de Frejat também foi parecida. “Estamos tendo que mostrar que a banda não depende apenas de um integrante. Mas a alegria de estar no palco com esses caras, tocando as canções que criamos ao longo de décadas e reencontrar o nosso público, é o que nos alegra.”

Agora, com as regravações prontas, o baterista Guto Goffi conta que o grupo foca no disco de inéditas. “O Barão Vermelho virá revigorado. As gravações começaram este mês e teremos uma convivência intensa, troca de ideias e esperamos astral alto fluindo. Aliado a isso tudo, bons instrumentos, um estúdio ‘classe A’ e uma vontade enorme de colocar esse CD novo, inserido com louvor, dentro da discografia da banda”, finaliza.