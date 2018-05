Orquestra andreense faz concertos gratuitos

Vinícius Castelli



26/05/2018 | 07:00



Um dos projetos mais importantes e duradouros da região, a Orquestra Sinfônica de Santo André apresenta em dose dupla seu trabalho à população gratuitamente. Regido pelo maestro Abel Rocha e pela maestrina Natália Larangeira, o conjunto é atração hoje, a partir das 20h, no palco do Teatro Municipal da cidade (Praça 4º Centenário). Os bilhetes devem ser retirados no local com duas horas de antecedência.

Para a ocasião, a orquestra apresentará peças como Sinfonia nº 1, em Dó Menor, Op. 68, de Johannes Brahms (1833-1897). Concerto Triplo para Violino, Violoncelo e Orquestra, Op. 56, de Ludwig v. Beethoven (1770-1827), também integra a programação da noite.

Para tanto, o grupo contará com participações especiais dos solistas Elisa Fukuda (violino), Joel de Souza (violoncelo e Vera Astrachan (piano).

Quem perder o concerto de amanhã tem outra chance de assistir à orquestra. Ela se apresenta domingo, a partir das 19h, gratuitamente também, na região central da cidade, na Catedral Nossa Senhora do Carmo (Praça do Carmo).

A programação para o evento será ilustrada por temas como Abertura Finlândia, de Jean Sibelius (1865-1957), Sinfonia nº 1, de Ludwig v. Beethoven, Prelúdio à Bachiana Brasileira nº 4, de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e Abertura da Ópera Fosca, de Carlos Gomes (1836-1896).