Obras podem ser inscritas para fazer parte de livro

Daniela Pegoraro



26/05/2018 | 07:00



Estão abertas as inscrições de histórias para fazerem parte da antologia Contos Para Um Mundo Melhor, da editora Xeque-Matte, com organização dos professores e escritores Sérgio e Cida Simka. Serão selecionadas 25 histórias que levem temáticas de bem-estar, felicidade, amor, otimismo, solidariedade e visões positivas da vida. Contos com conteúdos para maiores de 18 anos serão desclassificados.

“Havia visto que a editora Xeque-Matte estava recebendo inscrições para propostas de antologias. Como as editoras têm publicado obras voltadas a zumbis, bruxas, vampiros, lobisomens, monstros, ou seja, temas de suspense e de terror, eu e Cida propusemos um diferencial: contos que abordassem a temática sobre o bem”, conta Sérgio Simka, um dos organizadores do livro.

Autores a partir de 16 anos podem inscrever suas histórias, eviando-as para antologiamundomelhor@editoraxequematte.com.br até o dia 10 de julho. É necessário que o conto tenha no máximo sete páginas, com padronização de fonte Times New Roman, no tamanho 12. Histórias que já foram publicadas não poderão ser inscritas. É importante que os contos sejam completamente originais, com narrativa livre.

Como um dos avaliadores dos contos que serão escolhidos, Simka diz o que espera encontrar nas inscrições: “Que sejam surpreendentes e que façam a diferença nesse mundo indiferente”.

Os autores dos contos selecionados deverão pagar uma taxa de R$ 200 para auxílio na impressão dos livros. Como direitos autorais, receberão cinco exemplares físicos e dez marcadores da antologia. Os nomes dos contos selecionados serão anunciados até o dia 15 de julho, nas redes sociais da editora.