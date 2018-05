Antonio Candido insaciável

Miriam Gimenes



27/05/2018 | 07:44



Em um primeiro momento, o melhor predicado para definir o professor, sociólogo, intérprete e crítico literário Antonio Candido (1918-2017) é perfeccionista. Mas, ao se aproximar um pouco mais de sua obra e vida, a palavra que mais se adapta à sua conduta profissional é, indiscutivelmente, outra:insaciável. Sim, porque mesmo com anos de experiência em discorrer textos exímios, ele lia, relia – algumas vezes mais de 15 vezes – e sempre achava o que alterar. Primava pela excelência.

Quem conta isso é sua neta Laura Escorel, que é curadora da Ocupação Antonio Candido, recém-inaugurada no Itaú Cultural, em São Paulo. “Minhas tias e avó diziam que ele costumava fazer mais de 15 versões de um mesmo texto e, toda vez que ele voltava, corrigia mais uma vez. Mexia no título, eliminava parágrafos etc. Tudo isso a gente pode ver em seus rascunhos e textos publicados, sempre com anotações feitas por ele à mão”, lembra Laura, que divide curadoria com os núcleos de audiovisual e literatura e da enciclopédia do instituto.

Estes rascunhos a que ela se refere, além de anotações para ensaios, cadernos de estudos, estudos para importantes obras como Formação da Literatura Brasileira e Parceiros do Rio Bonito, fotos, objetos, vídeos e documentação inédita do acervo pessoal compõem a ocupação, que apresenta Candido – que no dia 24 de julho completaria 100 anos – em primeira pessoa.

Para tanto, explica Laura, a ocupação é dividida em três aspectos fundamentais de sua personalidade: suas atividades como intelectual, como educador e militante. “Durante a ditadura militar ele ajudou muita gente. E este é o maior exemplo que ele me deixou, o da generosidade, de olhar para o outro.”

Esta empatia tinha como centro também a ideia de que a literatura é um direito de todos, defendida por ele principalmente à época da promulgação da Constituição, em 1988. “A ocupação desenvolve a reflexão de que a literatura é um direito universal, porque todo homem tem necessidade de imaginar, sonhar, pensar. Isso é fundamental para o ser humano”, ressalta a curadora. Há uma parte específica, acrescenta, para contar sua vida desde a infância (com fotos, vídeos, cadernos escolares), o período em que esteve com a companheira de vida Gilda de Mello e Souza, até a sua partida, em maio do ano passado, por conta de uma hérnia de hiato.



Ocupação Antonio Candido – Exposição. No Itaú Cultural (Av. Paulista, 149). Até 12 de agosto, de terça a sexta, das 9h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 20h. Gratuito.