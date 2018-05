Corinthians tenta a contratação de meia brasileiro que atua na Bélgica

25/05/2018 | 16:28



O Corinthians tenta a contratação do meia Renato Neto, de 26 anos, que defende o Gent, da Bélgica, mas a negociação é bem difícil de acontecer. O jogador foi até a Arena Corinthians acompanhar a partida contra o Millonarios, na quinta-feira, pela Copa Libertadores, e postou uma foto em suas redes sociais.

Apesar da ida para o estádio corintiano, o Estado apurou que a negociação está longe de ser concretizada. Renato chegaria para tentar suprir a provável saída de Maycon, que deve defender o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, após a Copa do Mundo. O problema, porém, é que o jogador está bastante valorizado no futebol belga. Ele tem contrato até junho do ano que vem e a ideia da diretoria corintiana é tentar pelo menos um empréstimo até dezembro.

O jogador, que atua como meia e segundo volante, está em fase final de recuperação de uma lesão no menisco do joelho direito e deve voltar aos treinamentos após o Mundial da Rússia. Como tem passaporte belga, ele chegou a ser cogitado na seleção da Bélgica, mas a lesão o afastou da disputa.

O nome de Renato não é novidade para o Corinthians. Edu Gaspar, hoje diretor da CBF, quando comandava o futebol do clube, chegou a tentar sua contratação, mas os valores impediram o acerto. Novamente as cifras são os maiores obstáculos.

O meia é um daqueles casos de atletas que nunca chegaram a atuar profissionalmente no futebol brasileiro. Ainda na base, saiu da Academia Catarinense de Futebol e foi defender o Sporting, de Portugal. Ele também passou pelo Cercle Brugge, da Bélgica, passou pelo Videoton, da Hungria, e voltou ao futebol belga para defender o Gent, onde está desde 2012.