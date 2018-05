Após cirurgia bem-sucedida, Bia Haddad recebe alta em São Paulo

25/05/2018 | 16:15



Afastada das quadras por lesão, a tenista Beatriz Haddad Maia recebeu alta na noite desta quinta-feira após ser submetida a uma cirurgia nas costas. A operação, realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi bem-sucedida, de acordo com a assessoria da atleta.

A número 1 do Brasil e atual 89ª do mundo precisou ser operada em razão de uma hérnia de disco lombar. Foi a segunda vez que ela passou pelo procedimento pelo mesmo motivo. A anterior foi em outubro de 2013. Na época, quando tinha 17 anos, precisou de quatro meses de recuperação. Desta vez, os médicos esperam um afastamento de três meses.

Nesta quinta, o procedimento foi realizado pelo ortopedista Guilherme Meyer com o objetivo de remover a pressão sobre o nervo, o que vinha causando fortes dores na tenista. Devido às dores, Bia desistiu de disputar o Torneio de Roland Garros, que começará neste domingo. Ela tinha vaga garantida na chave principal.

O incômodo nas costas já haviam impedido a participação da atleta em Roma e Estrasburgo nas últimas semanas. Antes disso, ela sofreu com uma lesão no punho. Os problemas físicos praticamente acabaram com a temporada de saibro da tenista. Com a cirurgia, ela perderá também Wimbledon, em julho.

A expectativa é de que Bia fique afastada do circuito por até três meses. Assim, seu retorno é esperado para o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, no fim de agosto. A equipe da tenista vai divulgar a programação da reabilitação dela na próxima semana.

Com poucos torneios nos últimos meses e com a ausência em Roland Garros e Wimbledon, Bia vai sofrer uma dura queda no ranking da WTA. A tenista vai deixar o Top 100 ao fim da competição em Paris e deve se afastar da lista das 100 melhores do mundo nas semanas seguintes.