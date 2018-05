Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre seu casamento: -Não é preciso ser jovem para amar, casar e ser feliz

25/05/2018 | 16:12



Carlos Alberto de Nóbrega se casou na última quinta-feira, dia 24 em uma cerimônia pequena e privada. Ao TV Fama, Carlos contou pouco antes do casamento que estava apavorado!

- Eu acho que estou curtindo muito este casamento. Hoje eu me casei às 11 horas lá em casa e me emocionei muito. Estou muito feliz pela oportunidade de mostrar para as pessoas que velhice não é doença. Você não precisa ser jovem para amar, casar e ser feliz.

Muito amigo de Carlos Alberto, Rodrigo Faro foi padrinho de casamento e deu de presente a ele a festa. O apresentador comentou sobre a amizade dos dois.

- Depois que o Carlos começou a falar que eu o trato com o amor e o carinho de um filho, eu falei que iria então adotá-lo como pai, já que eu perdi meu pai há tanto tempo e o Carlão é tão querido, então foi adotado! Nossa amizade é uma dádiva, é um presente de Deus ser amigo dele.

Faro contou que deu a ideia de fazer o casamento em seu programa, mas a pedidos da noiva Renata Domingues foi feita uma comemoração mais reservada.

- Ele queria fazer uma coisa pequena desde o começo. Eu queria fazer uma mega festa para ele, porque é como se eu estivesse fazendo uma festa para um pai, para alguém da minha família. Originalmente ele topou, mas depois disse que conversou com a Renata e eles acharam melhor fazer algo menorzinho, para menos gente, e aí foi o que a gente fez.

Mais cedo, no mesmo dia, aconteceu o casamento civil na casa de Carlos, que contou apenas com a presença de dois casais de padrinhos, um deles, Rodrigo e sua esposa, Vera Viel. Mesmo não tendo ido ao casamento civil, seu filho, Marcelo, disse que está feliz pelo pai.

- Ele está se sentindo jovem. Ela gosta muito dele, dá para perceber, e ele gosta muito dela. Ele está com 82 anos e tem que curtir a vida dele porque ele já ajudou todos os filhos, muitos humoristas, comediantes, muita gente está aí por causa dele e ele merece ser feliz.