Postos que estão abastecidos têm fila de espera de até 2h

25/05/2018 | 16:16



Atualizada às 17h34

Os postos que ainda têm combustível na região – na sua maioria somente álcool ou diesel – acumulam, na tarde desta sexta-feira, filas de motoristas na esperança de encher o tanque enquanto a greve dos motoristas continua.

No estabelecimento da Avenida Prestes Maia, em Santo André, a fila de espera pode chegar a duas horas. O posto está comercializando gasolina a R$ 4,29 e álcool a R$ 2,69 o litro. A expectativa é que haja combustível até por volta das 20h. Apesar da fila de carros, funcionários do próprio posto orientam os motoristas para que não haja prejuízo no trânsito.

Na Avenida José Antônio Amazonas (foto acima), também na cidade, o movimento é um pouco mais tranquilo no posto localizado na via. No entanto, há a venda somente de álcool, por R$ 3,39 o litro.

Por volta das 17h, um caminhão-tanque carregado de combustível foi escoltado pela Polícia Militar pela Avenida dos Estados, no sentido Santo André. De acordo com Alexandre Moraes da Silva, 37 anos, motorista do Centro de Distribuição da Ipiranga, em Santo André, alguns caminhões saíram do local nesta sexta-feira escoltados para abastecer viaturas da polícia da região. (Com informações de Daniel Tossato e Flávia Kurotori)