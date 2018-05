Operadora de contêineres consegue liminar para levar combustível para Santos

25/05/2018 | 16:05



A operadora de contêineres Santos Brasil conseguiu uma liminar que permite a passagem de três caminhões de combustível para entrega no Porto de Santos, litoral de São Paulo. A decisão libera o transporte em todos os trechos de rodovias e vias de acesso que ligam as distribuidoras de combustíveis à empresa no porto. O combustível será destinado ao abastecimento de contêineres usados para o transporte de produtos que vão de alimentos a vacinas.

Caso a ordem de liberação da rodovia para a passagem de três caminhões de combustível não seja cumprida, a liminar determina multa diária de R$ 50 mil e uso de força policial para a passagem da carga beneficiada.

A liminar foi proferida contra entidades de classe que representam os motoristas, como a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), Confederação Nacional de Transportadores Autônomos (CNTA) e o Sindicam, além dos próprios manifestantes. A obtenção da liminar foi confirmada pelo escritório Souto Correa Advogados, que representa a empresa na Justiça.