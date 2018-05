Primeira fábrica de cadeiras de rodas Smart SP chega a São Bernardo

da Redação



27/05/2018 | 08:00



De olho na oportunidade de expansão empresarial, São Bernardo agora recebe a primeira fábrica de cadeira de rodas da região, a Smart SP, que tem matriz em Goiânia. O primeiro contato para a chegada deste empreendimento foi feito pela empresária são-bernardense Mariane Sant’ana, que é proprietária de loja varejista do setor. De acordo com ela, Paulo Cesar Mariano – responsável pela estrutura goiana – aceitou na hora por conta da boa localização e estrutura da cidade, próxima de várias rodovias – o que facilita a exportação dos produtos. No total foram investidos R$ 600 mil, sendo 50% de cada sócio.

O prefeito Orlando Morando ressalta a oportunidade de contratação de profissionais para a linha de montagem, que tem capacidade de produzir 200 itens por mês. “Além de empregos, estamos oferecendo também mais concorrência e menores preços a quem necessita desses equipamentos”, afirma. Além disso, aprendizes e portadores de deficiências especiais também integrarão a equipe, com foco na inclusão.