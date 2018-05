Ex de Luciana Gimenez se hospeda com a namorada em hotel com diária de quatro mil r

25/05/2018 | 14:12



Logo após o anúncio do fim de seu casamento com Luciana Gimenez, Marcelo de Carvalho assumiu um namoro com Simone Abdelnur, com quem já começou a trocar declarações apaixonadas por meio de postagens em redes sociais. Agora, o casal está curtindo uma espécie de lua de mel na Itália, tendo se hospedado no Hotel de Russie, em Roma, que custa até quatro mil reais a diária, segundo informações do Extra.

Simone chegou a postar no Instagram uma foto de Marcelo conversando com funcionários do hotel e escreveu Mio, na legenda, ou seja, Meu, em italiano.

E de acordo com o colunista Leo Dias, após Roma o casal irá seguir para Veneza, para continuar a viagem romântica.

Enquanto isso, de volta ao Brasil, Luciana, que posou nua, estaria pensando em sair da RedeTV!, emissora a qual Marcelo é o dono.

Eles ficaram casados por 12 anos e desse relacionamento nasceu Lorenzo, de sete anos de idade.