Após início de tumulto, CBF fecha acesso à Granja Comary

25/05/2018 | 13:38



Pelo menos cem torcedores se aglomeram no portão de acesso à Granja Comary, em Teresópolis, na expectativa de acompanhar o treino aberto da seleção brasileira, marcado para às 16 horas desta sexta-feira. A CBF planejava distribuir senhas até o número limite de lugares na pequena arquibancada instalada ao lado do campo - destinada a familiares e patrocinadores -, mas um pequeno tumulto na entrada fez com que o portão da Granja fosse fechado até segunda ordem. Assim, ninguém consegue acessar o CT.

O treino aberto à torcida não estava programado, mas havia sido sinalizado pelo coordenador de seleções, Edu Gaspar, na última segunda-feira. A intenção era afastar o sentimento de que a seleção estivesse enclausurada em Teresópolis, afastada de seu torcedor.

Até a noite de quinta-feira, a CBF não havia confirmado a atividade aberta. Mas torcedores que estão tentando acessar o CT afirmam que a segurança informou na quarta-feira que o treino desta sexta seria liberado.

Desde o fim da manhã desta sexta, contudo, dezenas de torcedores começaram a aparecer na entrada da Granja Comary e foi decidido que eles receberiam as senhas para acompanhar o treino. No início da tarde, o grupo tentou entrar na área que dá entorno ao CT e a segurança decidiu fechar todo o acesso à Granja. Até mesmo moradores do condomínio estão tendo dificuldades em acessar o local.