Odebrecht confirma fechamento de empréstimo de R$ 2,6 bi com bancos

25/05/2018 | 13:20



A Odebrecht S.A., holding do Grupo Odebrecht, fechou com cinco bancos brasileiros acordo financeiro que libera R$ 2,6 bilhões em novos recursos e ao mesmo tempo alonga, com juros menores, dívidas que venceriam no curto prazo. A operação foi adiantada pela Coluna do Broadcast.

A empresa diz que destinará "parte importante" do novo financiamento para investir na sua construtora, a Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), um dos carros-chefes do faturamento do Grupo. "A OEC receberá recursos para pagar imediatamente, dentro do prazo de cura de 30 dias após o vencimento, os valores devidos de bonds internacionais", afirma, em comunicado.

Os R$ 2,6 bilhões serão divididos igualmente entre Itaú e Bradesco, e liberados em duas etapas: uma, imediatamente, no valor de R$ 1,7 bilhão; a outra no valor de R$ 900 milhões.

O acordo envolveu também Banco do Brasil, Santander e BNDES, pois teve como lastro a valorização de ações da Braskem usadas como garantias de empréstimos anteriores junto a essas instituições.

"A conclusão da negociação com os bancos também traz mais segurança à Odebrecht para honrar seus compromissos financeiros, inclusive os decorrentes dos acordos assinados com as autoridades no âmbito do seu Acordo de Leniência, e continuar na sua trajetória de transformação e crescimento", destaca a companhia.

"Além de ser mais uma demonstração de confiança do sistema financeiro, o acordo que acabamos de assinar é a maior prova da confiança dos acionistas na capacidade dos nossos integrantes e nas qualificações técnicas das empresas do Grupo para a entrega de produtos e serviços de qualidade, em especial da Odebrecht Engenharia e Construção", afirmou, em nota, o diretor-presidente da Odebrecht S.A., Luciano Guidolin.