Justiça nega pela quarta vez recurso de Flavia Alessandra contra Antonia Fontenelle

25/05/2018 | 13:12



Após um longo processo judicial, Antonia Fontenelle foi reconhecida como uma das herdeiras de Marcos Paulo e agora tem acesso à herança dele, após a morte do diretor, em 2012. Ambos foram casados por seis anos e a atriz estava lutando para que seu status, de esposa, fosse considerado na hora de partilhar os bens com as filhas dele, de outros casamentos.

Flavia Alessandra, que também foi casada com Marcos Paulo, há havia falado sobre o assunto, mas tentou novamente, ao lado de Mariana, uma das filhas de Marcos, um recurso contra Antonia, para que ela não tivesse seus direitos como esposa e herdeira reconhecidos. Mas segundo informações do colunista Leo Dias, esse recurso foi negado. A desembargadora Conceição Mousnier contestou as alegações delas julgando como improcedente, contraditórias e obscuras.

Ambas entraram com o recurso em agosto do ano passado, pela quarta vez, logo após o Supremo Tribunal de Justiça declarar, de forma unânime, que Antonia tem sim que ser reconhecida como herdeira.