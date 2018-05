Meghan Markle terá aulas por seis meses para se adaptar à realeza

25/05/2018 | 13:12



Meghan Markle teve que deixar sua carreira de atriz de lado após se casar com príncipe Harry. Agora, a ex-estrela de Suits será formalmente conhecida como a Duquesa de Sussex! E para conseguir se adaptar em sua nova vida na família real, ela terá um acompanhamento por seis meses, você sabia? Pois é! Segundo informações do The Sun, Meghan terá aulas ensinadas por Samantha Cohen, uma secretária particular da Rainha Elizabeth II.

Uma fonte contou o que serão exatamente essas aulas que a esposa de Harry irá receber:

- Serão seis meses de escuta. Ela está buscando conselhos de um monte de pessoas. Ela vai prosseguir com humildade. Mas não vai ser tranquilo. Vai ser um ofício muito movimentado. Ela trabalhou todos os dias de sua vida. Ela está acostumada com uma agenda exigente.

E ainda sobre o casamento, mais informações foram divulgadas! O grande casório aconteceu no dia 19 de maio, mas algumas curiosidades estão sendo reveladas só agora. Por exemplo, sabe aquelas fotos oficiais que os noivinhos tiraram no dia? Alexi Lubomirski, o próprio fotógrafo que as clicou, já havia dado detalhes sobre a ocasião, mas em entrevista a People, contou que o casal estava exausto no momento!

Como ele tinha apenas três minutos e meio para fazer as fotos, Alexi fez alguns cliques e, por último, teve a ideia de colocá-los sentados na escada:

- Eu disse finalmente Ok, vamos voltar. Vocês podem voltar para sua festa agora, mas escutem, antes de irem, vamos nos sentar nessas escadas. E ela simplesmente se encaixou nas pernas dele e houve este momento em que eles estavam realmente rindo, porque estavam fazendo piadas sobre o quão exaustos estavam e que finalmente tudo estava acabado. Eles apenas olharam um para o outro e estavam apenas rindo e foi um momento maravilhoso, explicou.