Petrobras reduz preço da gasolina em 0,32%; diesel segue em R$ 2,1016

25/05/2018 | 13:02



A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor no sábado, 26, o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias será de R$ 2,0096, com queda de 0,32% em relação à média atual de R$ 2,0160.

Já o preço médio nacional do litro do diesel A permanece em R$ 2,1016.

Na noite da quarta-feira, 23, a Petrobras anunciou congelamento do preço do diesel por 15 dias e um desconto de 10% nos preços nas refinarias, na tentativa de chegar a um acordo para por um fim a greve dos caminhoneiros. Na quinta-feira, 24, o governo ampliou o congelamento por 30 dias.

Após sete horas de reunião entre governo e representantes dos caminhoneiros, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) anunciou acordo pela suspensão da greve por 15 dias.

Nove das 11 entidades presentes aceitaram a proposta do Executivo, que prevê prazo de 30 dias para reajustes no preço do diesel, mas até o momento, os caminhoneiros ainda não suspenderam as paralisações. Esta era uma das principais demandas dos caminhoneiros, que queriam mais previsibilidade nos reajustes.