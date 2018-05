Corinthians não recebe notificação da CBF e vê Rodriguinho livre para jogar

25/05/2018 | 11:32



O Corinthians esperava receber algum comunicado da CBF sobre a possível presença do meia Rodriguinho ou de qualquer outro jogador do clube na lista dos 12 suplentes da seleção brasileira para a Copa do Mundo, mas ainda não teve qualquer retorno da entidade. Assim, os dirigentes acreditam que isso é sinal de que nenhum atleta corintiano está nessa relação.

Assim, Loss pode contar com todo elenco para enfrentar o Internacional, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians espera que uma resposta chegue nesta sexta-feira, pelo menos garantindo que nenhum jogador está na lista. Por enquanto, não há retorno da entidade que administra o futebol brasileiro. Rodriguinho seria o nome mais cotado para figurar na lista, por ter sido convocado por Tite em outras oportunidades.

Por determinação da Fifa, os 35 jogadores listados por Tite - 23 convocados e mais 12 suplentes - não podem entrar em campo desde 21 de maio, exceto se for para disputar competições organizadas pela Conmebol ou Uefa. Por isso, Rodriguinho atuou normalmente contra o Millonarios, quinta-feira, pela Copa Libertadores. A CBF decidiu divulgar a lista com apenas 23 jogadores e não revelar quais seriam os 12 "reservas".

O problema é que a Fifa ainda não informou se já aceita a lista de 23 jogadores como convocação final, que só precisaria estar fechada em 4 de junho. Por precaução, o Palmeiras tirou o atacante Dudu da partida contra o América-MG, quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O Corinthians tem mais cinco jogos pelo Brasileirão até a paralisação do torneio para a Copa do Mundo. No domingo, mesmo que tenha condições legais, é possível que Rodriguinho fique fora para ser preservado. O técnico Osmar Loss pensa em dar um descanso para alguns titulares mais desgastados.