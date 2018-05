Sindicato de postos no Rio avalia que situação piorou nesta sexta-feira

25/05/2018 | 11:15



O Sindicato Varejista de Combustíveis e Lubrificantes e de Lojas de Conveniência do Município do Rio de Janeiro (Sindcomb), que representa os postos de combustíveis da cidade, avaliou que a situação do município na manhã desta sexta-feira, 25, é pior do que a de quinta-feira, 24, com menos postos abastecidos para atender o consumidor.

Segundo o Sindcomb, os postos com frota própria de caminhões tentaram comprar combustíveis na madrugada de quinta nas refinarias da Petrobras, Shell e Ipiranga, mas foram impedidos pelo bloqueio de outros caminhoneiros.

Alguns permanecem na porta das refinarias à espera de uma solução para o problema, informou a assessoria do sindicato.

Mesmo se o abastecimento nas refinarias for normalizado nesta sexta, diz, levará entre três e quatro dias para que todos os 830 postos da cidade recebam os produtos.