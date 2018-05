No De Férias Com o Ex: A Treta Não Tira Férias, mãe de participante questiona atitude da filha: - Não precisava disso

25/05/2018 | 11:12



O segundo episódio do De Férias Com o Ex: A Treta Não Tira Férias foi ao ar na noite da última quinta-feira, dia 24, na MTV. Desde o fim da segunda temporada, Thaigo namora Gabi Domingues. Dentro da casa, entretanto, ele se envolveu com Scarlet. Quando questionada se ela se relacionaria com o artista visual de novo, Scarlet disparou:

- Não. Não foi legal comigo, não ficou meu amigo, como ele disse que ia ser.

Gabi Brandt comentou como foi ver Gui Araujo (depois que o reality já havia chegado ao fim e eles mantinham um relacionamento sério) se envolver com outras mulheres dentro da casa:

- Quando eu vi, algumas vezes eu peguei minhas malas para ir embora, algumas vezes quis dar uns tapas na cara dele, dei uns gritos, mas foi de boa. Mesmo sabendo das coisas, assistir é mais complicado.

Stephanie, por sua vez, levou a mãe para assistir às confusões junto com ela e levou um puxãozinho de orelha básico. Em um dos episódios, Stephanie disse que achava muito legal o Diego ter me respeitado até agora, apesar de eu não estar respeitando ele.

- Não precisava disso, né?, comentou a mãe.

- Relaxa, que a primeira temporada não teve nem edredom, rebateu.