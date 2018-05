Nadja e Thais Bianca, do Power Couple, discutem no Programa do Porchat

25/05/2018 | 11:12



Depois de um tremendo climão durante a eliminação de Nadja e D''Black, os participantes do Power Couple enfrentaram mais uma prova das mulheres no programa exibido na última quinta-feira, dia 24. Na tarefa, as esposas tinham que mostrar que eram boas em equilíbrio e concentração, além de testar seus conhecimentos sobre o gosto musical de seus parceiros.

Munik e Tati Minerato, que se deram bem na prova, também comemoram uma novidade na competição: a partir da próxima DR, os três casais que estiverem na berlinda disputarão a preferência do público, não sendo possível mais serem salvos pelos companheiros da casa. Os confinados ainda se emocionaram ao receberem cartas de seus familiares.

Enquanto isso...

Mesmo fora do confinamento, Nadja continua causando fora da mansão. No Programa do Porchat também exibido na última quinta, os últimos casais eliminados pelo público, Thais Bianca e Douglas e D''Black e Nadja foram entrevistados por Fábio. O apresentador começou o assunto perguntando sobre os detalhes do que aconteceu na briga que culminou na expulsão de Fran e Diego. O cantor revelou que foi ele quem convenceu Anderson a esperar dentro da van quando eles chegaram na mansão:

- Eu disse para ele ficar lá, porque quando chegamos o Diego ia brigar com ele de novo. A gente pensou que tava tudo tranquilo, mas ia começar toda a confusão de novo.

Mas a grande polêmica durante o talk-show foi durante uma discussão entre Nadja e Thais. As duas tinham trocado farpas dentro da casa, e ao relembrarem o acontecido:

- Eu lembro que ela e o marido tinham brigado, e eu fui falar com ela pra saber se ela precisava de alguma coisa. Bati na porta do quarto e ela já mandou eu sair porque queria ficar sozinha. Eu fui embora fazer minhas coisas, e daí, na frente de todo mundo, ela perguntou o que eu tinha ido fazer no quarto dela. - contou Thais e Nadja, que estava com cara de poucos amigos, respondeu:

- Você não sabe porque eu fiz isso? Primeiro que você poderia ter batido e não entrado no quarto. Além isso, eu tinha acabado de fazer uma prova, daí você vem e fala pra mim: eu não vou votar em você porque não tenho afinidade com você. Aí você vai no meu quarto perguntar se eu quero jantar? E teve outra coisa, você soltava muita graça pra mim também. Eu assisti hoje você fazendo graça comigo na cozinha da casa.

No quadro Metendo a Colher, elas começaram novamente uma troca de alfinetadas. Thais disparou sobre Nadja:

- Ela é um pouco durona com o D''Black, e acho que faltou amor na hora de compreender.

- Vamos dividir então Thais, porque acho o mesmo de você e o Douglas. - rebateu Nadja.