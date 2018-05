Sabrina Sato atualiza fãs sobre gravidez e fala de possível nome da filha

25/05/2018 | 11:12



Sabrina Sato usou seu Instagram Stories na última quinta-feira, dia 24, para atualizar seus fãs em relação a sua primeira gravidez! A apresentadora espera uma menina, fruto de seu relacionamento com o noivo, Duda Nagle. Se filmando, a estrela começa brincando que está bochechuda:

- Oi gente, tudo bom com você? Quem tá falando aqui é a mais bochechudinha de todas (risos)! Essa gravidez me deixou bem bochechuda. Deixa eu falar uma coisa, eu tô muito feliz, que eu acabei de sair do ultrassom e o resultado não poderia ter sido melhor, tá tudo certo, tá tudo bem, tudo firme e forte com a bebê.

Em seguida, indicou que havia visto um apartamento novo, para onde irá se mudar com Duda, e anunciou que fará uma reforma para o quarto do bebê. Depois, falou sobre o possível nome da filha:

- (A bebê) ainda não tem nome, tô escolhendo o nome junto com o pai.

A apresentadora ainda falou que estava prestes a gravar um piloto de um novo quadro do Programa da Sabrina, da Record. Aliás, no próximo sábado, dia 26, irá ao ar a primeira atração que ela gravou, após ficar pouco mais de um mês afastada, por conta de sua gravidez de risco. O programa contará com participações das cantoras Iza e Roberta Miranda, além do youtuber Julio Cocielo e a humorista Rossicléa.

Quem acompanhou Sabrina no ultrassom foi Duda, que usou seu Stories para postar um vídeo revelando a batida do coração de sua filha. Ele usou emojis de coração para se expressar.