Vestido escolhido? Camila Queiroz confere desfile de noivas e levanta suspeitas sobre o seu casamento

25/05/2018 | 11:12



Camila Queiroz está com os preparativos para o seu casamento a todo vapor. Apesar de já ter adiantado alguns detalhes sobre a cerimônia e a festa, como os padrinhos e madrinhas e a atração que ela quer que encante na festança, a atriz ainda não deu nenhuma dica sobre o se vestido de noiva. Até agora!

Na última quinta-feira, dia 24, ela pode ter dado uma pista sobre o que vai usar no grande dia. O motivo? Camila prestigiou o desfile da estilista Lethicia Bronstein, especialista em roupas para quem vai casar.

Lethicia é bastante badalada entre as famosas, já tendo feito o vestido de algumas celebridades e sempre sendo a escolhida para desenhar as roupas de casamentos de novelas. Para que tenha ideia, ela chegou a esboçar um vestido até para Meghan Markle, que se casou com o príncipe Harry no último sábado, dia 19.

Camila e Lethicia são bastante próximas, e isso faz com que as chances de o vestido da atriz para o casamento com Klebber Toledo possa, sim, ser dela. E aí, o que você acha?