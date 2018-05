Marcio Bernardes



Quem mentiu?

(São Paulo) – Domingo a noite Fábio Carille foi agressivo com setores da imprensa. Ele foi veemente e repetitivo. Chamou os jornalistas de mentirosos e garantiu que não havia chegado nenhuma proposta da Arábia Saudita. Disse mais, que estava focado no trabalho que desenvolvia no Corinthians e que havia ouvido da imprensa muita besteira naquela semana.

Menos de 48 horas depois o treinador anunciou sua saída e confirmou que estava indo para a Arábia Saudita. A única diferença em tudo o que foi comentado é que anteriormente o time que estaria interessado no trabalho do treinador era o Al Hilal. Agora ele fechou contrato com o Al Whada.

Coerência

Até que tentaram anunciar alguns nomes como prováveis futuros treinadores do Corinthians. Mas a diretoria agiu rápido e confirmou Osmar Loss como substituto de Fábio Carille. E não poderia ser diferente. A ideia é seguir com a mesma filosofia. Deu certo com Tite, Carille e se espera que continue dando com o comando de alguém que está no grupo, conhece o ambiente e já provou ter competência.

Os anunciados Wanderlei Luxemburgo, Dorival Junior, entre outros, arrumarão emprego em outras equipes.

Você acredita?

O presidente do Santos convocou uma coletiva para garantir a permanência de Jair Ventura no comando do time. Independente de qualquer resultado contra o Real Garcilasso e a sequência do time no Brasileiro, segundo José Carlos Peres, Jair vai continuar na Vila Belmiro.

A atitude do presidente é coerente. Realmente a campanha do Peixe em 2018 não é boa. Mas é indiscutível que faltam algumas peças importantes na equipe. A defesa é fraca e não inspira confiança, especialmente David Brás. Mas a maior carência do Santos está na meia esquerda. Isso é indiscutível e todo mundo constata o problema.

Todos, no entanto, sabem que se o time continuar perdendo e não melhorar rapidamente, José Carlos Peres fará aquilo que todo cartola faz: manda embora o técnico e livra provisoriamente a sua barra com os torcedores.

Seleção brasileira

Tite vai aproveitar as noites geladas de Teresópolis para um papo quente com Neymar. Ele tentará convencer o atacante a deixar de lado o egoísmo nas jogadas. “Futebol é association”, dirá o professor.