Dados apontam o sucesso do hambúrguer no Brasil

Stefanie Sterci



27/05/2018 | 08:00



Pão, carne vermelha e queijo. Ou então vegetariano, frango e gourmet. É momento de celebrar o Dia do Hambúrguer. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, na Capital, o lanche, que conquistou o sucesso internacional, é apontado como tendência de negócio pelo mundo. Nos últimos quatro anos, as franquias de hamburguerias cresceram mais de 30%, e um dos influenciadores, é o serviço delivery, indicado como destaque entre as marcas do segmento, com 72,7% de uso no País. “O varejo de alimentação está sendo motivado pela mudança de comportamento do consumidor. Um exemplo é o uso dos aplicativos de food service”, destaca o coordenador responsável pela pesquisa do grupo, João Baptista Junior.