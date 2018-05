Morgan Freeman pede desculpas após acusações de assédio e pode perder prêmio honorário

25/05/2018 | 10:12



Morgan Freeman se manifestou sobre as acusações de assédio reveladas pela CNN na última quinta-feira, dia 24. De acordo com a Variety, o ator divulgou um comunicado à imprensa norte-americana pedindo desculpas e afirmou que nunca teve a intenção de causar desconforto ou desrespeitar colegas de trabalho.

Qualquer um que me conhece ou trabalhou comigo sabe que eu não sou alguém que ofenderia intencionalmente ou conscientemente faria qualquer um sentir-se desconfortável. Peço desculpas a qualquer um que se sentisse desconfortável ou desrespeitado ? essa nunca foi minha intenção, dizia o comunicado.

Oito mulheres acusaram o ator de Hollywood de assédio e comportamento inapropriado. Outras oito teriam testemunhado os atos. Horas após a revelação, a CNN divulgou um vídeo em que o Morgan faz comentários inapropriados durante uma entrevista com a jornalista Tyra Martin enquanto divulgava o lançamento do longa Truque de Mestre 2, em 2016. Durante entrevista, o ator dispara: - Eu estou curtindo imensamente a minha vida de solteiro. Eu olho para você e fico babando. Em outro momento, a repórter diz que não conhece truques de mágica, tema do filme sobre o qual era a entrevista e Freeman diz: - Você é pura mágica, menina.

Após a divulgação dos casos de assédio, Freeman corre o risco de perder o prêmio honorário que o SAG Awards entregou a ele em janeiro deste ano. Segundo a CNN, o sindicato Screen Actors Guild divulgou um comunicado dizendo estar estar no processo para definir se irão retirar o prêmio de Realização de Vida do ator:

Essas são acusações convincentes e devastadoras, que são absolutamente contrárias a todas as medidas que estamos tomando para garantir um ambiente de trabalho seguro para os profissionais da indústria. Qualquer pessoa acusada tem o direito ao devido processo legal, mas é nosso ponto de partida acreditar nas vozes corajosas que se apresentam para denunciar incidentes de assédio. Dado que Freeman recentemente recebeu uma das mais prestigiosas honras de nosso sindicado reconhecendo seu corpo de trabalho. Portanto, estamos revisando quais ações corretivas podem ser necessárias no momento.

O Deadline também publicou que a Visa, uma das principais empresas de serviços financeiros no mundo, suspendeu o ator de ação comercial com a empresa. Em comunicado, um porta-voz afirmou:

Estamos cientes das alegações feitas contra o sr. Freeman. Neste ponto, a Visa vai suspender o marketing no qual está o ator.