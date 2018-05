Cidades de SP e MG decretam emergência por falta de combustível

25/05/2018 | 09:50



Municípios de São Paulo e de Mina Gerais, que continuam sentindo os efeitos da greve dos caminhoneiros, adotaram medidas drásticas para enfrentar a situação. Em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Mucuri, a prefeitura decretou situação de calamidade pública. O motivo é falta de combustível, que acabou por completo na cidade e afeta serviços essenciais.

Em Botucatu (SP) o Executivo municipal decretou estado de emergência, mesma medida tomada pelo prefeito de Campinas (SP). Quem também sofre com a situação de emergência é a população de Barbacena (MG).

Os ônibus de Belo Horizonte funcionam nesta sexta-feira, 25, com horários de domingo por conta da paralisação dos caminhoneiros. De acordo com a BHTrans, operadora do transporte coletivo viário da capital, isso significa viagens em número 45% menor que o previsto para um dia de semana.

"Estamos monitorando as linhas e estações e solicitando viagens extras nos casos mais críticos. No momento, as estações estão com grande demanda", diz nota da empresa.