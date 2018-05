Mesmo após acordo, caminhoneiros e perueiros protestam no Grande ABC

Do Diário OnLine



25/05/2018 | 08:35



Atualizada em 9h33

Caminhoneiros e perueiros do Grande ABC dão continuidade às manifestações contra a disparada do valor do diesel na manhã desta sexta-feira (25). Os protestos acontecem mesmo após acordo firmado ontem entre caminhoneiros e governo, que determinou a suspensão da greve da categoria por 15 dias, quando nova reunião entre as partes será realizada.

Em Santo André, cerca de 100 vans escolares se concentraram ao lado do Estádio Bruno José Daniel por volta das 8h30. Os motoristas saíram em carreata e devem percorrer a Rua Giovanni Battista Pirelli, Avenida Perimetral e Avenida dos Estados.

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) também registra problemas. Na Anchieta, o tráfego está congestionado no planalto, sentido Litoral, do km 23 ao km 24. O ato ocorre tanto na pista central quanto na pista marginal. A passagem de veículos de passeio e ônibus está liberado somente pela faixa da esquerda. A Polícia Rodoviária confirmou que, mais cedo, cerca de 100 vans escolares chegaram a ocupar a via.



Na Imigrantes, o tráfego é lento também no planalto nos dois sentidos, do km 23 ao km 24. O tráfego de veículos de passeio e ônibus está liberado pela faixa da esquerda.



No Rodonel Mário Covas, os manifestantes seguem interditando a via no km 73 em ambos os sentidos - pistas interna e externa - bloqueando as faixas 2, 3 e o acostamento, permitindo tráfego somente de veículos de passeio pela faixa 1. (Com informações de André Henriques)