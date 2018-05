Guardia participa de reunião do Confaz, às 11h, no ministério da Fazenda

25/05/2018 | 08:31



A reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), convocada para esta sexta-feira, 25, ocorrerá às 11h, na sede do Ministério da Fazenda. A informação consta da agenda do ministro Eduardo Guardia. Havia uma expectativa inicial de que o encontro pudesse ocorrer no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Michel Temer. A agenda do presidente para esta sexta, no entanto, informa que, "atualmente, não existem compromissos agendados".

Conforme noticiou nesta quinta-feira, 24, o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a reunião desta sexta deve estar esvaziada e apenas seis secretários confirmaram presença: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Distrito Federal e São Paulo. Os secretários de Amazonas, Alagoas e Goiás enviarão representantes. Os secretários de Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins já avisaram que não participarão da reunião. Os secretários do Pará e do Rio de Janeiro não se manifestaram.

Segundo apurou a reportagem, o ministro Eduardo Guardia ligou para o coordenador dos secretários nos Estados no Confaz, André Horta, e assegurou que não haverá na pauta redução de tributo estadual, mas de mudanças na forma de cobrança do ICMS.