Sem combustível, SP opera com frota de ônibus reduzida

25/05/2018 | 07:54



A SPTrans informou que a manutenção da greve dos caminhoneiros, que prejudica o abastecimento de combustível para o sistema municipal de transporte, pode afetar a circulação de cerca de 50% da frota de ônibus da cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 25.

O rodízio municipal de veículos continua suspenso. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes determinou que a SPTrans e a CET reforcem as equipes de rua para orientar os passageiros e motoristas sobre as mudanças.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário de Transportes de São Paulo, João Octaviano Neto, disse que a Prefeitura conseguiu nesta quinta-feira, 24, uma ordem judicial para lidar com a questão do abastecimento, mas mesmo assim os caminhoneiros continuam protestando.

Octaviano ressaltou que há uma redução significativa das frotas de ônibus. A situação está pior na zona sul, onde as empresas não conseguiram abastecer. "Esperamos ao longo do dia que a situação seja normalizada", disse o secretário. João Octaviano Neto disse que a Polícia Militar está dando apoio à Prefeitura no sentido de evitar confrontos.