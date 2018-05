Preço da batata aumenta 140% em supermercado do Grande ABC

João Victor Romoli

Especial para o Diário



25/05/2018 | 07:21



Os consumidores enfrentaram alta nos preços de alguns alimentos ontem nos supermercados da região. Isso porque, devido à greve de caminhoneiros, o Nagumo da Vila Alzira, em Santo André, por exemplo, aumentou consideravelmente o preço dos quilos da batata e cebola. O primeiro item subiu 140% de terça-feira, quando custava R$ 2,49, até ontem, quando era encontrado por R$ 5,98. Já o segundo passou de R$ 4,98, da quarta-feira, para os mesmos R$ 5,98, alta de 20%.

“Essa greve realmente impactou no preço. Tenho que garimpar aqui porque me assustei com o valor da batata. Vim só para garantir a comida em casa, mas me decepcionei com esse valor e não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Já nem combustível tem, então tenho que pegar os alimentos”, disse Leandro Arquejada, 27 anos, que levou tanto a batata quanto a cebola.

Já no Joanin em São Caetano, papel foi exposto pedindo desculpas ‘caso venha a faltar algum produto nos próximos dias’. O Carrefour, porém, adotou estratégia diferente, uma vez que limitou a compra em cinco unidades de cada item. O Grupo Pão de Açúcar afirmou que já contabiliza falta de hortifrúti nas lojas Extra, Assaí e Pão de Açúcar “devido à dificuldade de recebimento e expedição de produtos”. “A partir de hoje, os estoques de carnes e aves também começam a ser impactados, o que poderá causar faltas pontuais em lojas Extra e Pão de Açúcar.”

O presidente da Aeceasa (Associação das Empresas da Ceasa do Grande ABC), João Lima, garantiu que a situação segue difícil. “A saca com 50 quilos da batata segue a R$ 200 e a caixa de tomate de 18 quilos continua R$ 120, sendo que custavam R$ 70 e R$ 60, respectivamente. A entrada dos itens está cada vez mais difícil e, com isso, o preço aumenta. A tendência é que no fim de semana a situação fique pior”, disse. Questionado se o fim da greve se consolidar, quanto tempo o abastecimento volta ao normal, ele acredita que no início da semana esteja restabelecido.

(Colaborou Flavia Kurotori)