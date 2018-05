Paralisação atinge ônibus, fábricas, hospitais, escolas e serviço postal

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



25/05/2018 | 07:16



O transporte coletivo do Grande ABC opera hoje com a frota reduzida. A limitação se dá pela falta de diesel para abastecer os ônibus. Em Santo André, a SATrans autorizou a redução da frota de cinco empresas para 65% até domingo. Na cidade, apenas Suzantur e Urbana operam normalmente. Em São Bernardo e Ribeirão Pires, as prefeituras garantem que a frota não foi afetada pela falta de combustíveis.

Segundo a Vipe, viação responsável pelo transporte público de São Caetano, existe estoque suficiente de combustível para que 100% da frota de ônibus possa rodar pela próxima semana. Mauá, por sua vez, afirma que todos os coletivos estão em circulação, porém, usuários reclamam da demora nos pontos de ônibus. Diadema informou que está tomando “todas as medidas” para que os serviços públicos não sejam afetados.

Quanto às montadoras, a Scania, em São Bernardo, já havia anunciado produção suspensa até hoje. No mesmo município, a Ford informou que as atividades produtivas estão interrompidas por tempo indeterminado, enquanto as administrativas operam normalmente. A GM, em São Caetano, segue com a fábrica parcialmente paralisada.

Algumas escolas da região enviaram comunicados informando que as aulas estão suspensas hoje. Outras, que haveria aula, mas que não seriam contabilizadas faltas. Já a coleta de lixo em São Bernardo está suspensa hoje. Em Santo André, a Prefeitura divulgou que “opera em esquema especial” a partir de hoje, sem detalhar.

Ao mesmo tempo, os Correios suspenderam a postagem de encomendas com dia e hora marcados. As demais operações funcionam, com atraso na entrega. A Fehoesp (Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo) alertou à possibilidade de desabastecimento, prejudicando o fornecimento de oxigênio, materiais, medicamentos e insumos em geral. A entidade destacou que o recolhimento de lixo hospitalar também está comprometido.

(Colaboraram Marília Montich e Caroline Garcia)