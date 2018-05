Pompeo expressou vontade clara de seguir conversa com Pyongyang, diz Seul

24/05/2018 | 23:16



A ministra de Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, afirmou que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse a ela que quer seguir em negociações com Pyongyang.

"Pompeo explicou a posição dos Estados Unidos e expressou vontade clara de continuar em negociações com a Coreia do Norte", afirmou Kang, em nota emitida pela chancelaria do país.

A chanceler prometeu a Pompeo se esforçar para manter as chances de conversas com Pyongyang. "Ambos os lados concordaram em discutir várias maneiras de continuar o impulso para as negociações", disse a nota.

A suspensão da reunião agendada para 12 de junho foi anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na manhã desta quinta-feira. Contudo, o governo norte-coreano se disse "aberto" para resolver o impasse. O Japão minimizou a suspensão da cúpula e disse esperar pela desnuclearização. Fonte: Dow Jones Newswires.