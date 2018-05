Santos fica no 0 a 0 diante do Real Garcilaso, mas avança em 1º

Dérek Bittencourt



24/05/2018 | 22:09



No jogo que poderia dar ao técnico Jair Ventura mais tranquilidade no comando do Santos, houve empate por 0 a 0 com o limitado Real Garcilaso, ontem à noite, na Vila Belmiro, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado, porém, foi suficiente para o Peixe garantir a liderança da Chave 6, com dez pontos, enquanto o Estudiantes bateu o Nacional por 3 a 1, parou nos oito e ficou com a segunda vaga nas oitavas de final.

A equipe santista pareceu contagiada pelo clima de greve dos caminhoneiros que se espalhou pelo País. Em ritmo lento, o time trocava muitos passes, errava grande parte deles e pouco perigo efetivo levava ao gol do Real Garcilaso, este todo retrancado. Até por isso, o frágil time do Peru, aliás, também pouco assustava Vanderlei e os defensores alvinegros.

Depois de um primeiro tempo de muito pouco futebol, o segundo teve quase nada. O técnico Jair Ventura bem que tentou dar mais poderio ofensivo à equipe. Primeiro, lançou Yuri Alberto. Depois, Copete, deixando os santistas com cinco atacantes em campo. Mas faltava qualidade para a bola chegar ao quinteto ofensivo. Os cruzamentos de Daniel Guedes e Dodô não eram eficazes, assim como as tentativas de Jean Mota – que, no fim, deu lugar ao veterano Renato. Assim, o 0 a 0 persistiu até o apito final, para descontentamento e vaias da torcida do Peixe.

“Não tenho o que comentar da torcida, prefiro não falar. Chegamos nas semifinais do Paulista e não passamos nos pênaltis. Na Copa do Brasil classificamos, e na Libertadores passamos em primeiro. Queríamos a vitória, mas, com nove (jogadores) atrás da linha da bola, é difícil. Classificamos em primeiro. A meta foi conquistada”, afirmou o atacante Gabriel.