Estado promete rever contratos de merenda

25/05/2018 | 07:03



O problema de abastecimento da merenda nas escolas estaduais de Mauá ligou o sinal amarelo para a Secretaria de Educação do Estado. Esta é a avaliação do secretário João Cury, que, em visita à região ontem, afirmou que vai reavaliar os contratos das diretorias de ensino para que o problema não se repita. Processo de impugnação movido por empresa que participava da licitação para fornecimento do serviço de preparo da alimentação causou desabastecimento em 20 unidades mauaenses.

Alunos receberam, na quarta-feira e ontem, ao invés de refeições, a chamada ‘merenda seca’: biscoitos, bolinhos e frutas. “Temos de ver quais diretorias estão na mesma condição para antecipar este problema”, disse Cury, em encontro com as diretorias regionais realizado ontem (leia mais abaixo).

Após o episódio, a dirigente da diretoria regional de ensino de Mauá foi substituída. O órgão é responsável pelo processo de contratação do serviço de preparo da merenda, o que deve ser feito com prazo mínimo de antecedência para não prejudicar os estudantes. Segundo a Pasta, o problema foi resolvido após contratação de empresa emergencial.

“O que aconteceu demonstra falta de planejamento. Se este contrato vai vencer daqui seis meses, por exemplo, devem ser verificadas quais as providências que devem tomadas para que, na hora que estiver vencendo, já tenha algo pronto para substituir. Não foi o que aconteceu e isso gerou prejuízo para o aluno, o que é inadmissível. Vamos fazer apuração para saber quais as responsabilidades. O mais importante que focamos é na regularização da oferta do alimento, o que foi feito. Hoje (ontem) já temos a merenda funcionando normalmente.”

A equipe do Diário foi até a EE Professora Maria Elena Colônia, onde o almoço era servido normalmente, mas pais e alunos estavam temerosos de que o problema se estendesse para toda a rede. “Os professores estão falando que a partir de segunda-feira não vai ter arroz e feijão, só bolacha e suco”, diz Anderson Luiz Cordeiro da Silva, 14 anos, aluno do 1º ano do Ensino Médio.

Funcionária pública estadual que preferiu não ser identificada, tem filhas gêmeas de 6 anos na EE Vereadora Léa Aparecida de Oliveira. Segundo ela, até ontem a situação não havia sido normalizada na unidade de ensino. Ela foi informada pela direção sobre o problema por meio de bilhete. “Como se não bastasse a roubalheira, ainda tiram o que comer da boca das nossas crianças. Acho isso um absurdo. Estou colocando lanche na mochila delas, tirando dinheiro das contas a pagar.”

Grande ABC terá R$ 1,1 mi para obras

Em encontro com estudantes e professores da região, o secretário da Educação do Estado, João Cury, anunciou investimento de R$ 1,1 milhão para obras em seis escolas da região. Além disso, as 81 unidades que participam do programa Escola da Família entre as sete cidades devem receber R$ 1.500 cada uma, totalizando montante de R$ 121,5 mil.

De acordo com o secretário, as obras estruturais das unidades – localizadas em Diadema, Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires – foram solicitadas pelas diretorias de ensino. “Buscamos descentralizar o máximo possível esta questão. Ninguém melhor do que quem está na ponta para dizer o que a escola precisa”, diz.

Já as unidades que participam do Escola da Família vão utilizar o montante para a compra de equipamentos necessários para a abertura das unidades nos fins de semana. “Isso possibilita que cada escola compre o que precisa, já que as necessidades podem variar. Às vezes, isso não é igual, uma área é esportiva, a outra, cultural”, disse.

O secretário também afirmou que existe espaço para a discussão do reajuste salarial dos professores. “Existe e eu acredito que é necessário. Junto com o governador (Márcio França, PSB) estamos em convicção que isso é muito importante. Mas a gente sabe que os professores também pedem melhores condições de trabalho. Tudo isso está na nossa pauta.”