Mito inglês conectado

Nilton Valentim



25/05/2018 | 07:57



Um dos símbolos da Inglaterra está mais ligado. O Mini Hatch, que chega às concessionários em junho, vem com sistema de conexão com a internet que oferece ao motorista serviço de concierge, que, por exemplo, pode escolher um restaurante, indicar o endereço por mensagem no painel ou ainda selecionar o endereço no GPS e direcionar o carro para o local.

O serviço chama-se Mini Conected, que ainda traz informações em tempo real, indica a necessidade de revisões ou manutenção, alerta de compromissos, preços de combustíveis e postos de serviços na região, previsão do tempo e ainda oferece serviços remotos, como localizar o carro caso o motorista não se lembre de onde o deixou, buzinar e até ligar o motor, tupo pela tela do smartphone..

O sistema está disponível inicialmente no novo Mini Hatch. A linha completa do Mini é composta por seis modelos, com preços que variam de R$ 119.990 a R$ 179.990.

A conexão é apenas uma das novidades do carro, que foi apresentado terça-feira, em São Paulo. A carroceria recebeu atualizações. As lanternas em LED ganharam um layout interno que remete à Union Jack, a bandeira do Reino Unido, em homenagem à sua origem britânica. Na dianteira, os faróis dotados de painéis escurecidos conferem agora uma aparência mais atraente à parte frontal do veículo.

O modelo estreia ainda o novo logotipo da Mini, concebido em 2D, que aparece na dianteira, traseira, volante, tela do instrumento central e chave do veículo.

O Mini oferece opções de motorização 1.5 litros e 2.0 litros, ambas turbo.