Busão do hexa

Dérek Bittencourt



25/05/2018 | 07:49



“Mais que 5 estrelas, 200 milhões de corações.” Esta é a frase que estará estampada no ônibus que vai carregar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo da Rússia. Parceira da Fifa desde 1999, a Hyundai lançou a campanha Esteja lá com a Hyundai, na qual torcedores poderiam enviar sugestões de slogan para os veículos oficiais do Mundial e passariam por votação popular no site da entidade máxima do futebol.

E o vencedor desta vez foi Leonardo Bressan, de Goiânia, que receberá como premiação uma viagem para assistir a um dos jogos do Brasil na competição. “Escrevi essa frase pensando no sentimento da nossa torcida pelo Brasil. Nos 200 milhões de torcedores que vibram e sofrem pelo nosso País quando os jogadores entram em campo”, afirmou o torcedor, que também estará na comitiva da delegação verde e amarela durante o deslocamento entre o hotel e o estádio palco da partida a qual estará presente. Ontem, Bressan visitou a fábrica da empresa sul-coreana em Piracicaba, no Interior de São Paulo.

Nas últimas duas Copas do Mundo as frases que ilustraram os ônibus da Seleção foram “Lotado! O Brasil inteiro está aqui dentro!”, durante o Mundial na África do Sul, em 2010, e “Prepara-se! O hexa está a caminho!”, no veículo do torneio de 2014.

O ônibus brasileiro foi o que recebeu o maior número de sugestões entre as 32 seleções participantes: 27,6 mil, número 35% maior do que em 2014.

Destacam-se entre as outras 31 frases escolhidas: “Aqui vão um sonho, 3 cores e 50 milhões de corações” (Colômbia); “Pequeno país, sonhos gigantes” (Croácia); “Sua força, nossa paixão. Avante, azuis” (França); “Vamos escrever a história juntos” (Alemanha); “Vamos fazer nosso sonho se tornar realidade” (Islândia); “É hora da batalha, samurais azuis” (Japão); “O passado é glória, o presente é história” (Portugal); “Juntos por um sonho” (Argentina); “Estamos de volta! Aqui viajam mais de 30 milhões de peruanos” (Peru).