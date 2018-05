Participante da 'Batalha dos Confeiteiros' pede para sair

24/05/2018 | 20:44



Na edição da Batalha dos Confeiteiros da última quarta-feira, 23, um participante pediu para sair da competição comandada por Buddy Valastro.

A prova era fazer um bolo de casamento para um casamento coletivo, de duas noivas com personalidades diferentes. Um dos grupos fez um bolo dividido ao meio, e a ideia não agradou Buddy.

"Quanto mais eu olhava para o bolo de vocês no ângulo que dava para ver a divisão, mais eu odiava. Eu achei uma ideia idiota. Ninguém mais aqui achou que foi uma ideia idiota? Ninguém mais olhou o bolo de lado e disse: ''Isso está um lixo'', ou foi só eu que achei isso?", disse Buddy.

Ícaro, um dos integrantes do grupo responsável pelo bolo, rebateu: "Eu sei que você não gostou do bolo, está decepcionado, mas eu gostei do trabalho. O bolo é uma questão de gosto. Eu não tenho nada a dizer sobre o projeto. Se você quiser me mandar embora, eu estou pronto para isso". Depois, ele resolveu pedir para sair: "Eu gostaria que você me mandasse embora, quero sair do programa. Eu não tenho mais psicológico para estar aqui. É questão minha mesmo, pessoal, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir para minha casa, para ficar perto da minha família".

Buddy, visivelmente irritado, atendeu ao pedido do participante: "Tá bom, vai, saia, pode ir, vai. Saia". Por conta disso, não houve eliminação nesta edição. O programa ainda contou com a participação de Lexa.

No início do mês, outro participante havia desistido da competição. James Lhu decidiu dar a chance para outros confeiteiros mais jovens que competiam com ele: "Eu queria saber qual é o meu limite, mas acho que já descobri qual é o limite. Eu prefiro dar a chance para os dois. Acho que eles têm mais futuro, porque ainda são novos", disse o confeiteiro, e Buddy elogiou sua decisão.