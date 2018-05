Caminhão derruba passarela na Avenida Brasil, no Rio

24/05/2018 | 20:42



Um caminhão que transportava uma máquina bateu em uma passarela de pedestres na Avenida Brasil, na altura de Santíssimo (zona oeste do Rio), no sentido Santa Cruz, por volta das 19h desta quinta-feira, 24. Uma parte da passarela foi arrancada pelo caminhão, mas ninguém se feriu, segundo a prefeitura do Rio.

O tráfego foi interditado nesse trecho para a limpeza do local e interdição da passarela, o que ocasionou congestionamento na Avenida Brasil. Bombeiros e policiais militares acompanham as ações no local.

O acidente desta quinta-feira é o segundo desse tipo no Rio de Janeiro desde o início do ano. Em 24 de janeiro, um caminhão que trafegava com a caçamba levantada derrubou outra passarela da Avenida Brasil, no limite entre os bairros de Cordovil e Parada de Lucas, na zona norte do Rio.

O motorista do caminhão - Jorge Robson Camillo, de 35 anos - ficou preso nas ferragens e morreu no local. Essa passarela era provisória, de metal, e desabou sobre a cabine do caminhão, onde o motorista estava, sozinho.

Em 28 de janeiro de 2014, a queda de uma passarela na Linha Amarela, outra via expressa do Rio, provocou a morte de cinco pessoas e deixou quatro feridas. Aquele acidente também foi provocado pela caçamba de um caminhão. Levantada no momento errado, ela atingiu a passagem de pedestres.