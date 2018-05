Estamos prontos a sentar com os EUA para resolver impasse, diz Coreia do Norte

24/05/2018 | 20:29



O vice-chanceler da Coreia do Norte, Kim Kye-gwan, afirmou que o país está disposto a sentar com os Estados Unidos para resolver o impasse em torno do cancelamento da reunião entre o ditador Kim Jong-un e o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Estamos surpresos, mas vamos sentar face a face para resolver o problema a qualquer momento, de qualquer forma", afirmou Kye-gwan, em comunicado divulgado pelo governo norte-coreano. "Seguimos dispostos a conquistar a paz na Península e em todo o globo."

Para o diplomata, a posição do país é "meramente resistência contra as duras palavras dos EUA". Mais cedo, ao anunciar o cancelamento do encontro de 12 de junho, Trump afirmou que a Coreia do Norte apresentou "tremenda raiva e aberta hostilidade" com declarações recentes. Fonte: Dow Jones Newswires.