Anfavea: todas as linhas de produção estarão paradas a partir de amanhã

24/05/2018 | 20:03



A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou nesta quinta-feira, 24, que, a partir de amanhã, todas as linhas de produção instaladas no Brasil estarão paradas, em razão da greve de caminhoneiros. "A greve afetará significativamente nossos resultados tanto para as vendas, quanto para a fabricação e exportação", diz nota enviada pela associação à imprensa.

No mês passado, segundo a Anfavea, a média diária de produção foi de 12,6 mil unidades. Ainda de acordo com a associação, a indústria automobilística "gera de impostos mais de R$ 250 milhões por dia e, por isso, esta paralisação gerará forte impacto na arrecadação do País".

A maioria das montadoras já está sem produzir, como Volkswagen, GM, Ford, Fiat, Toyota, Nissan, Renault, Peugeot, Scania e Honda. Algumas delas, inclusive, estão com dificuldade para distribuir os carros já fabricados às concessionárias.