Valentim fecha treino do Botafogo no Engenhão e observa jogadores do sub-17

24/05/2018 | 19:21



Os altos e baixos neste início de Campeonato Brasileiro e a mais recente derrota por 1 a 0 para o América-MG fizeram o técnico Alberto Valentim afastar o elenco dos jornalistas. O treinador optou por realizar um treino fechado nesta quinta-feira e ninguém concedeu entrevista após a atividade.

O clube informou por meio do site que os jogadores trabalharam no estádio do Engenhão junto com os jovens da equipe sub-17 e também com o time principal da Associação Atlética Portuguesa. A intenção do treinador era observar possíveis reforços para o elenco principal.

Comandados pelo treinador Felipe Lucena, o time Sub-17 realizou uma atividade de quarenta minutos com os profissionais. Também estavam presentes o treinador Eduardo Barroca, técnico do Sub-20, e Tiano Gomes, gerente geral das categorias de base.

"Estar aqui no Nilton Santos treinando e tendo esse contato direto com os profissionais é sempre muito importante para a gente que é da base. São momentos especiais, onde buscamos sempre aproveitar o máximo de aprendizado deles para estarmos cada vez mais preparados para, quando chegar o dia, honrarmos o manto alvinegro também na equipe principal", disse o jovem goleiro Andrew.

O Botafogo ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro com oito pontos, a três de distância da zona de rebaixamento. O time alvinegro volta a campo para enfrentar o Vitória no domingo, às 16 horas, pela sétima rodada da competição.