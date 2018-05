Ricardo Oliveira descarta clima de 'decisão' para duelo entre Atlético-MG e Fla

24/05/2018 | 19:17



Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o segundo colocado Flamengo neste sábado, no Independência. O confronto é dado por muitos como a primeira grande "decisão" da competição, mas o atacante Ricardo Olivera lembrou que trata-se apenas da sétima rodada e, por isso, tentou tirar o peso da partida.

"Conseguimos atingir a liderança do campeonato, mas sabemos que está no início e requer muito cuidado, muito trabalho. O Campeonato Brasileiro é muito extenso e complicado", declarou nesta quinta-feira. "A liderança é algo que nos deixa felizes, mas conscientes de que é um campeonato muito longo e complicado."

Para ele, mais do que uma possível aproximação do título, a liderança do Brasileirão representa a evolução do trabalho do Atlético-MG. "Acreditamos no trabalho, o time cresceu bastante, adquiriu uma maturidade. Dentro do que estamos vendo que está sendo feito, vamos procurar manter essa linha de muita dedicação para manter esse primeiro lugar."

Um dos destaques do time neste bom início de competição, o volante Gustavo Blanco também celebrou a campanha no campeonato. Ele ainda considerou que a melhora do Atlético-MG em casa, em relação à temporada passada, foi fator fundamental para isso.

"O Brasileirão é um campeonato em que você precisa vencer os jogos dentro de casa, principalmente. No ano passado, tivemos uma dificuldade em relação a isso, perdemos muitos pontos em casa, o que não pode acontecer, principalmente jogando ali no Independência, que, querendo ou não, é um caldeirão e a torcida do Galo sempre apoia e acompanha", considerou.

Nesta quinta, o técnico interino Thiago Larghi comandou mais uma atividade atleticana visando a partida contra o Flamengo. Ele impediu a entrada da imprensa na Cidade do Galo e não deu pistas da escalação que vai a campo no sábado, às 21 horas.