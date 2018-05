Fachin rejeita habeas de Delúbio

24/05/2018 | 19:00



O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu rejeitar o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, condenado a 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O ministro negou seguimento ao recurso.

Delúbio se entregou à Polícia Federal, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 24. Sua defesa havia ajuizado o habeas corpus na quarta-feira, 23.

Até a publicação deste texto, a íntegra da decisão de Fachin não havia sido divulgada.

Após a rejeição do apelo decisivo de Delúbio contra condenação na Lava Jato em segunda instância, o juiz federal Sérgio Moro mandou prender o ex-tesoureiro do PT.

Delúbio foi sentenciado pelo suposto envolvimento em empréstimo de R$ 12 milhões tomado pelo pecuarista José Carlos Bumlai junto ao Banco Schahin, em outubro de 2004. O dinheiro era destinado ao PT, segundo a força-tarefa da Lava Jato.

O magistrado expediu também mandados contra Enivaldo Quadrado, Luiz Carlos Casante e Ronan Maria Pinto, condenados na mesma ação.