Juiz de São Bernardo concede liminar para liberar Rodoanel

24/05/2018 | 18:33



O juiz Rodrigo Gorga Campos, da 9ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo, emitiu na tarde desta quinta-feira liminar em favor da concessionária SPMAR proibindo que os caminhoneiros prossigam com a interdição dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas.

Caso a ordem seja descumprida, há uma multa estipulada de R$ 50 mil por dia de transgressão.



Desde ontem, os manifestante interditam a via no km 73 em ambos os sentidos - pistas interna e externa - bloqueando as faixas 2, 3 e o acostamento, permitindo tráfego somente de veículos de passeio pela faixa 1. Por volta das 18h30, o congestionamento no local era de 3 km.