Histórias para não dormir

Caroline Manchini



25/05/2018 | 07:00



Toda criança gosta de escutar uma boa história e, inspiradas na Reggionarra, iniciativa cultural criada na cidade italiana Reggio Emília, as escolas da região Jardim dos Pequeñitos e II Sole trazem a Santo André, hoje, às 20h, a primeira edição da Noite de Narrativas. Assim como na Itália, as leituras de contos, fábulas, livros e poesias serão feitas ao mesmo tempo, porém em lugares diferentes da cidade.

A ideia é fazer com que os participantes estejam em sintonia e se reúnam com único objetivo: se conectar com os universos literários nacional e internacional. “Nosso objetivo é movimentar a cena cultural da região e esse evento será um marco de arte para a nossa cidade”, garante Valéria Andreetto, diretora das instituições.

Para tornar a noite de hoje ainda mais interessante e agregar no repertório cultural dos presentes, os encontros, que serão realizados em oito pontos de Santo André, terão histórias narradas em italiano, francês, inglês, espanhol e, é claro, em português. Assim, os participantes poderão conhecer, na própria cidade, um pouco da cultura de outros países.

Na escola Aliança Francesa (Rua das Figueiras, 2.658), por exemplo, serão apresentadas quatro histórias em francês, enquanto no Parque Celso Daniel (Av. Dom Pedro II, 940) a narrativa dá vida ao conto de encantamento A Moura Torta, escrito pelo brasileiro Sílvio Romero. Já no Jardim dos Pequeñitos (Rua Adolfo Bastos, 725) as histórias em português, espanhol e inglês tomarão conta do espaço. Para os que preferem contos em italiano, o Spazzio Italiano (Rua Airo, 69) estará de portas abertas. A Academia do Rock (Rua das Pitangueiras, 91) e a Escola Pequeñitos (Rua Bélgica, 766), também servirão como palco para as contações.

E ainda terá apresentação do espetáculo teatral Uma Dança Para Partir, do grupo andreense Cia do Nó (Rua Rêgente Feijó, 359).

O evento é gratuito e quem quiser participar deve reservar as entradas pelo telefone 4433-5100 ou no e-mail secretaria@jardimdospequenitos.com.br.