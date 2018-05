Sesc exibe ‘Cinema Novo’ no Cine Eldorado, em Diadema

Miriam Gimenes



25/05/2018 | 07:00



O Cinema Novo foi um marco na história do audiovisual no País. Forte entre as décadas de 1960 e 1970, colocou o Brasil no mapa do cinema mundial, lançou grandes diretores – com destaque para Glauber Rocha – e criou estética única, que dava ênfase na igualdade social e no intelectualismo.

E foi em cima deste movimento que foi criado o documentário Cinema Novo, que o Sesc São Caetano exibirá amanhã, a partir das 16h, gratuitamente, em Diadema, no Cine Eldorado (Rua Frei Ambrosio de Oliveria Luz, 55).

O documentário tem direção de Eryk Rocha, filho de Glauber Rocha, um dos principais ícones do movimento. A ideia surgiu, explica o diretor, após perceber que não existia produção que explorasse a grandeza do movimento do cinema.

Para preencher essa lacuna, tratou, portanto, de elaborar um ensaio-documentário sobre o período. “Decidi ir atrás da história, para saber de onde vim”, diz Eryk.

O trabalho – que estreou nacionalmente no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 2016 e foi premiado em Cannes, com o Olho de Ouro, na categoria melhor documentário – desconstrói o didatismo e é um garimpo entre cenas de filmes do movimento, algumas raras, além de entrevistas. E mostra que, por conta da temática e do período em que surgiu, foi um movimento que sofreu com a repressão e a censura da ditadura militar.