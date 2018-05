Edu Falaschi lembra fase com Angra em show na região

Vinícius Castelli



25/05/2018 | 07:00



Canções que marcaram a discografia da banda paulistana de rock Angra podem ser revisitadas pelos fãs hoje. O cantor e compositor Edu Falaschi, que fez parte do grupo no início dos anos 2000, reuniu time de músicos para dar vida mais uma vez às faixas de discos como Rebirth (2001) e Temple of Shadows (2004). O resultado do trabalho pode ser conferido em São Bernardo, no palco do Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jackey 171), a partir das 21h. Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 140 e estão à venda no site www.ticketbrasil.com.br.

Falaschi apresenta show batizado Rebirth Of Shadows e conta com outros dois ex-parceiros da época do Angra, Aquiles Priester (bateria) e Fábio Laguna (teclado), além de Raphael Dafras (contrabaixo), Roberto Barros (guitarra) e Diogo Mafra (guitarra), que completam o conjunto.

“A ideia do projeto surgiu com convite para eu fazer show solo no Peru. Não tinha esse produto nem banda solo. Meu grupo era o Almah, desde que sai do Angra. Fui, e para minha surpresa foi grande sucesso. Tinha 2.000 pessoas emocionadas por me ver cantar Angra de novo e ouvir clássicos que fizeram parte da vida dessas pessoas”, conta.

Para a escolha do repertório ele diz que perguntou para fãs mais próximos do Angra o que queriam ouvir. Além disso, a banda fez uma reunião. “Chamei o Aquiles e Fábio. Somos três ex-integrantes daquela fase do Angra, do começo dos anos 2000. Nós três temos visão bem clara do que os fãs querem ouvir”, explica.

Falaschi conta que reviver essa fase do Angra tem sido muito bom. “Era uma incógnita para mim. Não fazia ideia do que eu ia sentir, de voltar a tocar com Aquiles e Fábio. É um déjà-vu. Tem sido muito legal, temos nos divertido e feito shows lotados. Isso nos deixa felizes.”