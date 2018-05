Santo André recebe 2ª Feira de Brechós

Do Diário OnLine



24/05/2018 | 18:18



Santo André receberá, desta vez no Bairro Santa Terezinha, a 2ª Feira de Brechós do ABC, que contará com novas marcas expositoras, peças exclusivas de vários estilos. Segundo os organizadores, os preços serão acessíveis. A primeira edição do evento aconteceu em março, no Centro da cidade.

Ao todo, o evento reunirá mais de 15 brechós que abrangerão as mais variadas tendências da moda, desde roupas, calçados e acessórios vintage a artigos mais modernos, contemplando assim gostos e preferências de todos os tipos.

Sagrando-se como evento itinerante, desta vez, a a feira será realizada no bar e restaurante Garden Now, localizado às margens da Avenida do Estado.

Além das peças de vestuário, o brechó contará com a presença do Viniltrolas, uma Kombi recheada de vinis e vitrolas antigos, além de outros itens relacionados ao tema, para quem coleciona este tipo de produto.

Campanha do agasalho

A feira também será um posto de arrecadação de agasalhos e cobertores para a Campanha do Agasalho 2018.



Serviço

Data: 26 de maio

Horário: das 16h às 22h

Local: Garden Now - Praça Samuel Castro Neves, nº 10 – Santa Terezinha – Santo André

(às margens da Avenida do Estado, próximo à Paróquia Santa Terezinha e à estação de trem Prefeito Saladino)

Haverá opções de comida no evento

Entrada gratuita